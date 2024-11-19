Aydın’da sağanak yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji verilerine göre yarın Aydın’ın kıyı kesimlerinden başlayacak olan sağanak yağışlı havanın il genelinde etkili olması bekleniyor.



Aydın’da havanın yarın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma sağanak yağışlı, Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklık değerlerinin ise 19-21 derece civarında olması bekleniyor.