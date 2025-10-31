Aydın'da şap hastalığı: 34 mahalle karantinaya alındı

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?



Şap hastalığı en basit tanımlamayla; dana, domuz, koyun, keçi, ayrıca küçük kemirgen hayvanlar arasında hızla yayılan mikrobik bir hastalıktır.



Şap hastalığı mikrobu alan hayvanların birkaç gün içinde ateşi hızla yükseliyor ve boğazlarıyla ayak ve pençelerinde içi su dolu kabarcıklar oluşuyor. Bu hastalığın mikrobu insanlardaki uçuk mikrobuna benziyor. Ancak uçuk mikropları şap mikrobu kadar saldırgan değil!

Uzmanların belirttiğine göre şap hastalığında hayvanların ağız ve ayaklarında oluşan kabarcıkların içindeki sıvı, hastalığın yayılmasında asıl faktörü oluşturuyor. Bu sıvının hayvan yemine, otlara bulaşmasıyla hastalık diğer hayvanlara geçiyor. Ayrıca kabarcıkların içinde bulunan sıvının hayvan çiftliklerinde bulunan araçlarına, lastik çizmelerine, giyimlerine bulaşmasıyla, hatta rüzgar yoluyla da etrafa yayılabiliyor. Şap hastalığının mikrobu toprakta uzun süre kalıyor, kuruyor ve yok edilmesi çok zor.



Şap hastalığı mikrobu en etkin biçimde yüksek ısıyla yok edilebiliyor. Mikrobun ölmesi için 60 derecelik bir ısının 30 dakika süreyle, 90 derecelik bir ısının ise birkaç dakika etkili olması gerekiyor. Uzmanlar otuz derecelik bir ısının mikrobun ölmesi için yeterli olmayabileceğini ifade ediyorlar.



HASTALIĞIN SÜT VE ET ÜRÜNLERİYLE İNSANLARA GEÇMESİ MÜMKÜN



Şap hastalığının mikrop yoluyla insanlara geçmesi mümkün değil. Uzmanlar çok yoğun mikropla temas halinde insanların hastalanmalarının çok ender görülen bir şey olduğunu dile getiriyor.



Ancak hastalığın süt ve et ürünleri yoluyla insanlara geçmesi mümkün.

Örneğin sütün kaynatılmadan, ya da hiç ısıtılmadan içilmesi durumunda.

Şap hastalığının hayvanlarda salgın halini almasına karşı aşılama yapılabilir. Ancak Avrupa Birliği’nde hayvanlarda görülen şap hastalığına karşı aşılama yoluna gidilmiyor. Aşı kullanan ülkenin Avrupa Birliği içinde ticaretine de izin verilmiyor. Bu kararın nedeni de, aşılanan hayvanla aşılanmayan hayvanın birbirinden ayırdedilememesi ve bunun da hastalığın yayılmasına katkıda bulunması