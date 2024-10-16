Aydın'da sezonun ilk kestaneleri kilogramı 500 liradan satıldı

Aydın'da sezonun ilk kestaneleri sembolik olarak kilogramı 500 liradan satın alındı.

Aydın'da sezonun ilk kestaneleri kilogramı 500 liradan satıldı

Ticaret Borsası'nda düzenlenen alım törenine, 10 üretici 200 kilogram kestaneyle katıldı.

Ürünler, Borsa tarafından temsili olarak kilogramı 500 liradan alındı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, kestanenin, kentin AB tescilli coğrafi işarete sahip 4 ürününden biri olduğunu belirterek, Aydın'ın, 22 bin 715 ton kestane üretimiyle ülkede birinci sırada bulunduğunu söyledi.

Kestanenin iç ve dış pazara hitap ettiğini ifade eden Canbolat, ", çiftçilerimiz için gelir kapısı, ülkemiz için de katma değeri yüksek bir üründür. İlimizin üretimdeki konumunu koruması için hastalık ve zararlı mücadelesi kritik önemdedir." dedi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da kentte yetiştirilen kestanenin birçok ülkeye pazarlandığını anlattı.

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