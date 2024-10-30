Aydın'da silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlene bir eğlencede havaya ateş açan kişi jandarma tarafından tespit edildi.

Aydın'da silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Kuşadası ilçesi Çınar Mahallesi’nde yapılan bir esnasında havaya ateş edildiği 112 Acil çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İlçe Komutanlığı tarafından alınan ihbar üzerine görevlendirilen devriye ekibi tarafından yapılan araştırma sonucu N.C. isimli şüphelinin havaya ateş ettiği tespit edilerek üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca ile içerisinde 13 adet tabanca fişeği ve 10 adet boş fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

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