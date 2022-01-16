Aydın'da silahlı kavga: 8 yaralı, 2 gözaltı

Aydın'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.



Cuma Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Taraflardan bazıları, polislerin de bulunduğu bölgeye pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.



Saçma isabet eden bazı otomobil ve evlerin camları kırıldı. Kavga, Çevik Kuvvet'in de müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.



Olayda yaralanan 8 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olayda 2 kişi gözaltına alındı.