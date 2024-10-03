Aydın’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Aydın’da aracında bekleyen Y.D. silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda yaralanan Y.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Aydın’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Aracının içinde bekleyen Y.D.’ye, motosikletle yanına gelen bir şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Motosikletli şahıs ateş etmesinin ardından olay yerinden ayrılırken silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan Y.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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