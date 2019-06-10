Aydın'da iddiaya göre, aralarında husumet bulunan B.C. ve B.S., Germencik ilçesi Yeni Mahalle'de motosikletle seyir halindeki Tayfur A.'ya pompalı tüfekle ateş etti.



Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Tayfur A., 112 Acil Servis ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Bu arada, saldırıyı öğrenen Tayfur A.’nın yakınları, B.S.'nin akrabalarının bulunduğu eve pompalı tüfekle ateş etti.



Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından M.E. ve V.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.