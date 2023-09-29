Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Tuna Sokak'ta Halil T. ile Hamdi B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil T. yanında bulunan tabanca ile Hamdi B. ise bıçakla birbirlerini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olayı duyan tarafların yakınları arasında da çıktı. Polis ekipleri tarafları ayırırken, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...