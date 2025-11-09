Aydın'da sokak ortasında infaz
09.11.2025 01:12
Anadolu Ajansı
AA
Aydın Söke'de, gece yarısı evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Faruk Ateş hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Atatürk mahallesinde ikamet eden 42 yaşındaki Faruk Ateş, evine girdiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ateş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.