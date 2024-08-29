Aydın'da sulama havuzuna düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğuldu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ailenin yaptığı sulama havuzuna düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi.

Aydın'da sulama havuzuna düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğuldu

Atça Mahallesi'nde 5 yaşındaki A.A. evlerinin yanındaki, ailesinin kendi imkanlarıyla kazıp branda sererek oluşturduğu yaklaşık 4 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü. Küçük çocuğun havuza düştüğünü gören baba Adem Aktaş ile amcaları Murat Aktaş (26) ve Erkan Aktaş (33) sulama havuzuna girdi.

Bir süre sonra amclar havuzdan çıkmadı, olay yerine sağlık ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla havuzdan çıkarılan 4 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Murat Aktaş ve Erkan Aktaş hayatını kaybetti.

Baba Adem A. ile kızı A.A'nın hayati tehlikelerini bulunmadığı öğrenildi. İki amcanın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

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