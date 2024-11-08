Aydın’da şüpheli bebek ölümü iddiası: Aile hastaneden şikayetçi oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde hizmet veren hastanede Sevde - Mustafa Talat Güllüce çiftinin ikiz çocukları dünyaya geldi. Doğumdan yaklaşık 5 saat sonra ikizlerden birinin kalbi durdu. Çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldıklarını, sevip emzirdiklerini ifade eden aile, ikizlerinden birinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hastaneden şikayetçi oldu.



Yaşanan olayın ardından hastanede muhatap bulamadıklarını, çocuğun ölümünün net bir şekilde açıklanmadığını belirten baba Mustafa Talat Güllüce, “Çocuk saat 15.00 civarında doğdu. Saat 17.00’ye kadar annesinin yanında hiçbir şeyi yok. Sonra birkaç inlemesinden dolayı, dediler ki, ‘Biz çocuğu yoğun bakıma alalım. Orada sadece bir oksijen verelim. Çocukta hayati bir tehlike yok.’ dediler. Çocuğu verdik, 1 saat sonra, ‘Çocuğu annesinin yanına getirelim, orada emsin’ dediler. 'Nasıl durumu?' diye sorduğumuzda, ‘Yüzde 50 oranında çocuğun herhangi bir semptomu yok. Yüzde 50 oranında da bu inlemesi geçti. Çocuk düzeliyor’ dediler. Bir saat sonra, ‘Çocuk sıkıntıda, sadece gözlem amacıyla biz başka hastaneye sevk edeceğiz’ dediler. Ondan sonra sevk işlemleri başladı." dedi.

Yarım saat sonra doktorun kendisini çağırdığını ve çocuğun kalbinin durduğunu söyleyen baba, "Neden kalbinin durduğunu sordum. Bana, ‘Bilemeyiz, ciğerine bir şey kaçmış olup nefes alamıyor olabilir’ dedi. 'Bize röntgen çekeceğiz, demiştiniz. Orada bir şey çıktı mı?', diye sorduğumda ise cevap vermiyor. Sakinliğimi korudum ve sakin bir şekilde, 'Doktor bey bana bir açıklama yapın' dedim. 'Bu çocuk niye öldü?' diye sordum. Yine bir cevap yok. Ya siz doktorsunuz, siz bilmiyorsanız ben nasıl bileceğim bu çocuğun nasıl öldüğünü. Ya küçücük çocuğa otopsi mi yaptırayım ben?” diyerek çocuğunun ölümü hakkında bile düzgün bir açıklama yapılmadığını, ihmalden şüphelendiğini iddia etti.