Aydın’da şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi

Aydın’da şüpheli çanta paniği yaşandı.



Olay, Efeler ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi’nde meydana geldi.



Bölgedeki vatandaşlar bir apartmanın dış cephesinde bulunan doğalgaz kutusu üzerinde şüpheli bir çanta olduğunu fark etti. Uzun süre takip eden vatandaşlar, sabah saatlerinden bu yana çantayı almaya gelen olmayınca tedbir amaçlı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Çantanın apartmanda oturan ve sabah saatlerinde Koçarlı’ya giden bir kadına ait olduğu tespit edildi.



Apartmanda bulunan kadının dairesine ulaşılırken, aşağıya inen torunu çantayı teslim aldı.