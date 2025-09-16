Aydın'da tanker ile yolcu minibüsü çarpıştı: Yaralılar var
Aydın'ın Efeler ilçesinde, tanker ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Aydın-Muğla Karayolu'nda ilerleyen Ç.Ö. idaresindeki yolcu minibüsü, A.Ç. idaresindeki tankerle çarpıştı.
Yolcu minibüsü ve tanker yol kenarında bulunan dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza bölgesine sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs şoförü ile aynı araçtaki 2 kişi ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
