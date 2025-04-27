Aydın'da tarihi eser operasyonu

Aydın'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 66 parça eser ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da tarihi eser operasyonu

'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda 66 parça ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 48 gümüş obje, 14 gümüş sikke, 2 gümüş bilezik, kolye ucu ve kase olmak üzere 66 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ekipler, O.A. ve S.Y'yi gözaltına aldı.

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