Aydın'da tarihi eser operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda 66 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 48 gümüş obje, 14 gümüş sikke, 2 gümüş bilezik, kolye ucu ve kase olmak üzere 66 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ekipler, O.A. ve S.Y'yi gözaltına aldı.