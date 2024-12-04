Aydın’da telefon hırsızına tutuklama
Aydın'da hastanede yatarak tedavi gören iki hastanın telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
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Alınan bilgiye göre, Atatürk Devlet Hastanesi’nde iki hasta, hastane yetkililerine telefonlarının çalındığını bildirdi.
Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğini belirleyen polis, Y.Z.’yi telefonları satmak isterken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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