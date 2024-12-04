Aydın’da telefon hırsızına tutuklama

Aydın'da hastanede yatarak tedavi gören iki hastanın telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın’da telefon hırsızına tutuklama
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Alınan bilgiye göre, Atatürk Devlet Hastanesi’nde iki hasta, hastane yetkililerine telefonlarının çalındığını bildirdi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen polis, Y.Z.’yi telefonları satmak isterken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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