Aydın'da tepki çeken görüntü: Çocuğa hem alkol hem nargile içirdiler

Aydın'da küçük çocuğa alkol ve nargile içirildiği görüntüler sosyal medyada gündem konusu oldu.

Kuşadası ilçesinde bir işletmede, küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntülendi.

Küçük yaştaki çocuk nargile içmek istemediği halde zorla nargile içiren şüpheli B.D. ve U.E.C., Kuşadası Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılırken, işletmeye cezai işlem uygulandı.

"KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Görüntülerdeki işletme, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"18 yaşından küçüklere kesinlikle alkol veya tütün satışımız yoktur. Videoda görünen şahıslar aile olarak restoranımıza gelmiştir. Uygunsuz davranışlar sergilemeleri sonucu hesapları kesilip restoranımızdan gönderilmiştir. Bu uygunsuz davranıştan ve görüntülerden dolayı kamuoyundan özür dileriz. Bu tarz olaylarında her zaman karşısında olduğumuzu bildiririz.''