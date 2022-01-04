Aydın'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Mehmet Cüra idaresindeki 20 ABH 717 plakalı TIR ile Dolunay Yıldırım'ın (22) kullandığı 09 Y 4627 plakalı otomobil, Sultanhisar-Aydın kara yolu Salavatlı Mahallesi girişinde çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüsü Yıldırım ile araçtaki Nuri Çetin (22) yaşamını yitirdi.



Yaralanan Ferhat Çetin (20), Kader Işıl Demir (31) ve Buse Aker (21), Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Gözaltına alınan TIR sürücüsü Cüra'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.