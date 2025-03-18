imsakiye

Aydın’da trafik kazası

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir otomobil ile motosiklet çarpıldı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aydın’da trafik kazası

Kaza Turgut Özal Bulvarı ile Taşlıboğaz Bulvarı kesişimindeki kavşak içerisinde meydana geldi.

Bir araç ile motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...