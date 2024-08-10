Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Didim'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, Didim-Söke yolu Fevzi Paşa Mahallesi Uslu Sitesi kavşağında meydana geldi. 

Uslu Sitesi'nden kavşağa giren Hasan Usta (72) yönetimindeki 35 AE 5978 plakalı otomobil ile yol üzerinde seyir halinde 20 ALC 544 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil orta refüje savruldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki aracın sürücüleri ve yolcu yolcu konumunda bulunan 7 kişi olmak üzere toplamda 9 kişiye ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Usta, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Usta'nın kullandığı otomobilde yolcu konumunda bulunan bir yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öne Çıkan Video

Bangladeş'e Nobel ödüllü başkan: Muhammed Yunus NTV'ye konuşmuştu

TÜRKİYE HABERLERİ

Kız arkadaşını katletti ardından intihar etti

Kız arkadaşını katletti ardından intihar etti

Aydın merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 14 tutuklama

Aydın merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 14 tutuklama

Eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Fransız okullarına ilişkin yeni karar

Fransız okullarına ilişkin yeni karar

Tatile gidecekler dikkat! Bu plajlarda denize girmek yasaklandı

Tatile gidecekler dikkat! Bu plajlarda denize girmek yasaklandı

İETT otobüsünün çarptığı binada yıkım sürüyor

İETT otobüsünün çarptığı binada yıkım sürüyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...