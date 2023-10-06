Aydın'da trafik kazası: Herkes kopan parmağı aradı

Kaza, Söke-Kuşadası kara yolu üzerinde bulunan Madenciler Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, R.S. yönetimindeki motosiklet ile B.Y.’nin idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü R.S'nin parmağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücünün kazada kopan parmağını polisler ve çevredeki vatandaşlar telefon ışıklarıyla bir süre aradı. Bulunan parmak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü R.S ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı