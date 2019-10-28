Aydın'da trafik kazasında Milli Takım Antrenörü Hüseyin Karlı öldü

Aydın'da içinde Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve bir sporcunun bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada antrenör hayatını kaybetti sporcu ise yaralandı.

sporcu kaza (3).jpg
sporcu kaza (3).jpg

Anadolu Ajansı 28.10.2019 - 12:03

Aydın'ın Germencik ilçesinde kullandığı cipin bariyerlere çarpması sonucu Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı hayatını kaybetti, sporcu Merve Sağlam yaralandı.

Hasan Karlı (41) yönetimindeki cip, Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karlı ile aynı araçtaki sporcu Merve Sağlam (20), 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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