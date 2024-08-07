Aydın’da traktör devrildi: Anne ve baba öldü, çocukları yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, devrilen traktördeki çift hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.

Aydın’da traktör devrildi: Anne ve baba öldü, çocukları yaralı

Bülent Ölmez (50) idaresindeki plakasız traktör Başçayır Mahallesi yakınlarında, sürücüsü Bülent Ölmez'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü Bülent Ölmez ve eşi Selma Ölmez (49) hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Beyza Ölmez (16) ve Mustafa Ölmez (21) ise yaralandı.

Yaralılar Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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