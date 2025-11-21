Aydın'da traktörün altında kalan çocuk öldü
21.11.2025 23:19
Aydın'da dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Yenipazar ilçesi Karacaören Mahallesi'nde 3 yaşındaki Muhittin Sarıkaya, dedesi M.S'nin (60) kullandığı traktörden dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, traktörün tekerleğinin altında kalan çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sarıkaya’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dede M.S, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.