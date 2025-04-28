Aydın'da Tralleis Antik Kenti yakınlarında "oda mezar" bulundu

Aydın Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yol yenileme çalışması sırasında insan kemikleri bulunması üzerine çalışmalar durduruldu. Bölge arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerinin, yürüttüğü kazı çalışmalarında yaklaşık 2 metre derinlikte, küpler içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve kül kalıntıları bulundu.



Dron ile görüntülenen alanda "oda mezar" yapısına rastlanıldığı, mezarın Roma dönemine ait olduğu değerlendirildiği öğrenildi. Büyük boyuttaki taşların arasında öldükten sonra yakılan kişilere ait kremasyon küplerin çıkarıldı ve küpler Aydın Müze Müdürlüğüne götürüldü.



Kazı çalışmalarının bölgede devam edeceği belirtildi.