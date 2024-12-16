Aydın'da trenin çarptığı kadın yaralandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde yolcu treninin çarptığı 64 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Hajar Javadzade yaralandı.
Aydın'ın Köşk ilçesi Ovaköy Mahallesi'nde hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Azerbaycan uyruklu Hajar Javadzade'ye, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Javadzade ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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