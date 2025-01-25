Aydın'da tur minibüsü devrildi: 23 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde İzmir'deki festivale giden tur minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilirken, kazada 23 kişi yaralandı.

Aydın'da tur minibüsü devrildi: 23 yaralı

'ın Didim ilçesinden İzmir'in Karaburun ilçesindeki Nergis Festivali'ne giden yolcuları taşıyan N.Ç. idaresindeki tur minibüsü Ortaklar-Çamlık yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

Aydın'da tur minibüsü devrildi: 23 yaralı - 1

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs bulunan 23 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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