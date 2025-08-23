Aydın'da turistleri taşıyan minibüs devrildi

Aydın'ın Söke ilçesinde turistleri taşıyan minibüsün seyir halinde iddiaya göre tekeri patladı.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs yola devrildi.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan yolcular çıkarıldı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.