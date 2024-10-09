Aydın'da üç göçmen kaçakçısı tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın'da üç göçmen kaçakçısı tutuklandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçaklığı yaptığı tespit edilen 4 kişiyi takibe aldı.

Şüpheliler Z.S.D, E.E, M.A.D. ve E.T. Akköy Mahallesi'nde denizdeki bottan karaya çıkarken yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.S.D, E.E. ve E.T. tutuklandı, M.A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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