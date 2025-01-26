Aydın'da uyuşturucu kullanan 9 şüpheli yakalandı

Efeler, İncirliova, Karpuzlu, Kuşadası ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre ekipler, A.P. M.İ., O.B.O., A.D., E.Ö., Ş.Ö., V.O., O.D. ve M.İ. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıklarını tespit etti. Yakalanan şüphelilerden M.İ., O.D ve M.İ. isimli şüphelilerden esrar, esrar bitkisi, esrar tohumu ve 20 adet sentetik hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.