Aydın’da uyuşturucu kullanan şüpheliler yakalandı

Aydın’da jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 7 şüpheliyi yakaladı.

Aydın’da uyuşturucu kullanan şüpheliler yakalandı

'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı, Kuşadası ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

S.E., A.E., E.K., H.B., T.K., R.U ve C.G. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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