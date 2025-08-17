Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarınca kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 3 kilo 698 gram kubar esrar, 359 gram kenevir tohumu, 19 kök kenevir bitkisi, 16 adet sentetik hap, 4 gram sıvı amfetamin emdirilmiş tütün ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

