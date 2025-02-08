Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.



A.Ç. (48) isimli erkek ve G.K. (45) isimli kadın şüphelilerin aracında ve ikametlerinde arama yapıldı.



Aramada 6 adet paketlenmiş satışa hazır 18 gram metamfetamin, 3 adet paketlenmiş satışa hazırlanmış 33 gram kubar esrar, 31 adet sentetik hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet içime hazırlanmış sigara ve 3 adet cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 210 TL nakit para ele geçirildi.



Şüphelilerden A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.K. isimli kadın şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.