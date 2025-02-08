Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Aydın'da uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 şüheliden biri tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A.Ç. (48) isimli erkek ve G.K. (45) isimli kadın şüphelilerin aracında ve ikametlerinde arama yapıldı.
Aramada 6 adet paketlenmiş satışa hazır 18 gram metamfetamin, 3 adet paketlenmiş satışa hazırlanmış 33 gram kubar esrar, 31 adet sentetik hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet içime hazırlanmış sigara ve 3 adet cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 210 TL nakit para ele geçirildi.
Şüphelilerden A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.K. isimli kadın şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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