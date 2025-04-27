Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yavuzköy Mahalllesi Kanalkenarı Mevkiinde E.K., H.H.T., H.S. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetam ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

