Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kişiy uyuşturucu madde satışı yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'nde Y.B. isimli şüphelinin 3 kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan Y.B. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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