Aydın'da uyuşturucu operasyonu: Üç gözaltı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde bin 383 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: Üç gözaltı

Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı ekiplerince -İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri'nde gerçekleştirilen sabit yol kontrolünde durdurulan araçta yapılan aramada D.K.Ç., S.B.M. ve K.G. isimli şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde bin 383 adet sentetik hap ele geçirildi.

maddelere el konulurken, yakalanan üç şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...