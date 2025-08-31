Aydın'da uyuşturucu operasyonu: Üç gözaltı

Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı ekiplerince Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri'nde gerçekleştirilen sabit yol kontrolünde durdurulan araçta yapılan aramada D.K.Ç., S.B.M. ve K.G. isimli şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde bin 383 adet sentetik hap ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, yakalanan üç şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.