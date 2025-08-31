Aydın'da uyuşturucu operasyonu: Üç gözaltı
Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde bin 383 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.
Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı ekiplerince Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri'nde gerçekleştirilen sabit yol kontrolünde durdurulan araçta yapılan aramada D.K.Ç., S.B.M. ve K.G. isimli şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde bin 383 adet sentetik hap ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere el konulurken, yakalanan üç şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.
