Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kuşadası Büro Amirliği ekipleri, satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda dün düzenlenen operasyonda durdurulan 2 şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 9 parça halinde 428,70 gram kokain, 47 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.C. (30) ve Y.Ö. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece bugün tutuklandı. 

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...