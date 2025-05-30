Aydın'da uyuşturucu satıcısı trende yakalandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu ticaretinden aranması bulunan şüpheli trende yakalandı.

Aydın'da uyuşturucu satıcısı trende yakalandı

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, Beşeylül Mahallesi’nde bulunan Kuyucak Garı’nda " veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan Y.F. isimli şahıs seyahat ettiği trende yakalandı.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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