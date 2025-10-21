Aydın'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uyuşturucu kullanan 13 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu satıcısı bir kişi ise tutuklandı.
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı, bir kişi tutuklandı.
Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 13 kişiye adli işlem yapıldı.
Ayrıca yapılan operasyon kapsamında ilçede uyuşturucu madde satışı yapan İ.K (25) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Polis Adliye
- Aydın Bozdoğan
- Uyuşturucu