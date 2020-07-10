Aydın'da vahşet: Evin önünde havladı diye köpeği bıçakladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadınlardenizi Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, ilçede büfe işleten Volkan A. (30), iddiaya göre, evinin önünde havlayarak kendisini rahatsız eden sokak köpeğine bıçakla saldırdı.



Sol bacağından yaralanıp, sokak ortasında inleyen köpeği görenler, yanına koştu.



İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı köpeği tedavisi için veterinere götürdü.

Volkan A. ise gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

VİDEO: KÖPEK VE KEÇİNİN DOSTLUĞU