Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Joseph Andrew Robinson sağlık sorunlarından dolayı, hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı kaldırılan kız arkadaşı Mira Abdülselamoğlu ise yurtdışında olduğundan dolayı katılmadı.



Sanık avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.



Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Joseph Andrew Robinson'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın cezasının kesinleşinceye kadar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümlerinin devam etmesine hükmetti.



Aynı dosyada yargılanan Mira Yashar Abdülselamoğlu'nun ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar veren heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

DİDİM’DE GÖZALTINA ALINMIŞTI



Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik 27 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, Joseph Andrew Robinson ve kız arkadaşı Mira Yashar Abdülselamoğlu gözaltına alınmış, Robinson tutuklanmış, Abdülselamoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Aydın Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamede, sanıkların, sosyal medya hesaplarından KCK/PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, Robinson hakkında YPG/PKK terör örgütüne katıldığı ve silahlı eğitim aldığına yönelik beyanları değerlendirilerek "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla, Abdülselamoğlu hakkında da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.



Kasım ayında görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, Robinson'un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.



Temmuz ayında görülen son duruşmada mütalaasını açıklayan iddia makamı ise Robinson'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, kız arkadaşı Abdülselamoğlu'nun ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.