Aydın'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen 69 yaşındaki Yaşar Sayın banyoda ölü bulundu.

Aydın'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
Odun toplamak için gittiği ormanda cansız bedeni bulundu

Odun toplamak için gittiği ormanda cansız bedeni bulundu

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Olay, saat 20.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

Aydın'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı - 1

Nazilli'de huzur evinde yaşarken bir süre önce eve taşınan Yaşar Sayın'ın bulunduğu daireden kötü kokular yayılması üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine apartmana gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Sayın'ın dairesine girdi.

İçeri giren ekipler, Sayın'ın cansız bedenini evin banyosunda buldu.

Uzun süre önce öldüğü tahmin edilen Sayın'ın bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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