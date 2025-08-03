Aydın'da yangın: İki ev küle döndü

Aydın'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Alemler Mahallesi'ndeki Dursun Nasır (52) ve Gülbahar Nasır (50) çiftine ait evde, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki başka bir eve de sıçradı.

İKİ EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, ekiplerin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, her iki ev de kullanılmaz hale geldi.

YANGIN SIRASINDA EVDE DEĞİLLERDİ

Nasır çiftinin, aynı gün öğle saatlerinde tütün tarlasında çalışmak için Denizli'nin Tavas ilçesine gittikleri için evde olmadıkları öğrenildi.

Çiftin, uzun yıllar tütün tarlalarında çalışarak biriktirdikleri parayla 10 yıl önce yaptırdıkları evlerinin yandığını haberiyle büyük üzüntü yaşadıkları bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı.