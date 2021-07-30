Aydın'da yangın önlemi: Dilek Yarımadası'na giriş çıkışlar yasaklandı

Aydın Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na giriş çıkışlar yasaklandı

Anadolu Ajansı 30.07.2021 - 00:00

Aydın'da yangın önlemi: Dilek Yarımadası'na giriş çıkışlar yasaklandı

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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na giriş çıkışların yasaklandığını bildirdi.

Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır" dedi.

Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerine kadar uzanan 27 bin 598 hektarlık söz konusu milli park, vatandaşların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

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