Aydın'da yangına müdahale eden uçak zorunlu iniş yaparken düştü

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yatağan’a bağlı Hacıbayramlar mevkiinde meydana geldi. Aydın’da orman yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı, zorunlu iniş yaptığı sırada kaza- kırıma uğradı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Uçağın pilotunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİ AKBIYIK’TAN AÇIKLAMA



Muğla Valisi İdris Akbıyık, kaza- kırıma uğrayan uçak ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı meydana gelen arıza nedeni ile Yatağan ilçemiz Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiinde boş araziye acil iniş yapmıştır. Pilotumuz sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş olup alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sert inişin etkisi ile uçakta da hasar meydana gelmiştir. Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.