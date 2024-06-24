Aydın'da yangına müdahale sırasında itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Reisköy Mahallesi Çobanağılı mevkisinde çıkan anız yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
E.K. (58) yönetimindeki 09 DC 110 plakalı itfaiye aracı, yangına müdahale ederken kontrolünü kaybederek, yaklaşık 1 metre derinliğindeki su kanalına yan yattı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan itfaiye eri Y.Ş. (22) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yangın
- Aydın