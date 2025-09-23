Aydın'da yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Olay, Aydın-Denizli Otoyolu Aydın Gişeleri'nin 10 kilometre ilerisinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 35 PK 956 plakalı yolcu otobüsünde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsten alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü aracı sağa çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, otobüs kullanılamaz hale geldi.