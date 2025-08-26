Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altında

Başçayır Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 2 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale edildi.



Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 2 hektarlık alan zarar gördü.