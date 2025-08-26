Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altında
Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Başçayır Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 2 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 2 hektarlık alan zarar gördü.
