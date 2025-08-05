Aydın'da zeytinlik yangını: Müdahale sürüyor
Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Aydın'ın Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi yakınlarındaki bir zeytinlikte saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
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