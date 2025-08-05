Aydın'da zeytinlik yangını: Müdahale sürüyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Aydın'da zeytinlik yangını: Müdahale sürüyor

'ın Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi yakınlarındaki bir zeytinlikte saat 12.30 sıralarında çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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