Aydın'da zincirleme trafik kazası

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Karacasu ilçe yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken 3 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Zincirleme trafik kazasını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise araçlarda gerekli kontrolleri yaptı. Kazada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.