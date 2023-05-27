Aydın'da 17 yaşındaki Zehra'dan 3 gündür haber alınamıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde, babası Ferhat Uncu'dan ayrılan annesi Sevim Atalay'ın yanında yaşayan 17 yaşındaki Zehra Zeynep Uncu, hafta sonu Koçarlı’nın Yeniköy Mahallesi'ndeki babasının yanına geldi. Çarşamba gününe kadar babasının yanında kalan genç kız, öğle saatlerinde "anneme gidiyorum" diyerek evden çıktı. Ancak genç kızdan bir daha haber alınamadı.

Ailesi genç kıza ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Anne Sevim Atalay, "Kızımdan 3 gündür haber alamıyoruz. Telefonlarına ulaşılmıyor. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Hayatından endişe ediyoruz" dedi. En son Aydın Otogarı çevresinde görüldüğü belirlenen genç kızın, başka illere gidebileceği üzerine çalışma başlatıldığı öğrenildi.